#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Общество

Дожди и заморозки накроют Астану, Алматы и Шымкент: когда доставать зонты

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:22 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды на 29, 30 сентября и 1 октября 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Так, жителям Алматы, Астаны и Шымкента в эти дни стоит готовиться к заморозкам и дождям с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, на поверхности почвы заморозки -3°С, днем +17...+19°С.
  • 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +17...+19°С.
  • 1 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +13...+15°С.

Алматы

  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +21...+23°С.
  • 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.
  • 1 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

Шымкент

  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.
  • 30 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.
  • 1 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +18...+20°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:22
До +16°С: каким будет октябрь 2026 года в Казахстане

С прогнозом погоды по всей стране на 29 сентября – 1 октября 2026 года можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
заморозки
15:48, 28 августа 2026
В Астане ожидаются заморозки, Алматы накроют дожди, а в Шымкенте будет до +35°С – обновленный прогноз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
14:13, 17 сентября 2025
Не убирайте зонты: в Астане и Алматы снова дожди и похолодание
деревья, радуга, водоем
15:05, 27 апреля 2026
Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Волейболисты сборной Казахстана на приёме
16:44, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу проиграла японцам на Азиаде-2026
Сборная Казахстана U-19 на общем фото перед матчем
16:44, Сегодня
Сборная Казахстана U-19 уступила Швейцарии на турнире Youth Nations Cup в Словакии
Аяна Болатбеккызы на Азиаде-2026
16:36, Сегодня
Легкоатлетка Аяна Болатбеккызы не смогла квалифицироваться в финал Азиады-2026
Адилетулы показывает серебряную медаль Азиады
16:16, Сегодня
"Я не мог нормально спать": Адилетулы выступил с заявлением после "серебра" на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: