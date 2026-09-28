Дожди и заморозки накроют Астану, Алматы и Шымкент: когда доставать зонты

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды на 29, 30 сентября и 1 октября 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Так, жителям Алматы, Астаны и Шымкента в эти дни стоит готовиться к заморозкам и дождям с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, на поверхности почвы заморозки -3°С, днем +17...+19°С.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +17...+19°С.

1 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +13...+15°С. Алматы 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +21...+23°С.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

1 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С. Шымкент 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

30 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

1 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +18...+20°С. Материал по теме До +16°С: каким будет октябрь 2026 года в Казахстане С прогнозом погоды по всей стране на 29 сентября – 1 октября 2026 года можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью