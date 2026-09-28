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#Школа
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#Спецпроекты
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$
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Общество

Похолодание, грозовые дожди и заморозки до -3°С обрушатся на Казахстан – прогноз на 29 сентября-1 октября

Осень, гроза, пейзаж, горы , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 10:38 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 29 сентября по 1 октября 2026 года. Из него следует, что на страну обрушатся похолодание, грозовые дожди и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, 29-30 сентября большая часть территории республики будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с этим сохранится погода преимущественно без осадков.

"1 октября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, усилится ветер. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы, в северной половине сохранятся заморозки -1...-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в дневные часы в северной половине страны составит +15...+23°С, в южной половине понизится с +20...+25°С до +15...+23°С, в горных районах – с +10...+15°С до +8...+13°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 10:38
Грозовые дожди и заморозки до -2°С: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 28 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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