За пранк с игрушечным пистолетом жителя Астаны арестовали на 15 суток

Жителя Астаны, который устроил пранк в лифте одного из домов столицы, приговорили к 15 суткам ареста, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали 2 февраля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

"Из обстоятельств дела следует, что 29 января Г., находясь в лифте, с целью размещения видеоролика в блоге инициировал конфликт, направляя предмет, похожий на пистолет (в судебном заседании установлено, что предметом является игрушечный пистолет), в сторону людей, находящихся в лифте, снимая их реакцию", – рассказали в пресс-службе суда.

Астанчанин пояснил, что видео он планировал разместить в социальных сетях для развлекательного контента. Во время заседания он не признал вину, а также то, что своими действиями выразил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок.

Суд признал жителя столицы виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала молодых людей, которые, прикрываясь "пранком", грубо нарушили общественный порядок в Астане. В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.