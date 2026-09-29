"Три дня держали с ужасными анализами": женщина потеряла двойню в Астане

В Астане разгорается скандал вокруг одного из городских перинатальных центров. Жительница столицы потеряла обоих детей при беременности двойней. По этому поводу Управление общественного здравоохранения Астаны проводит проверку, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из публикации в Threads. По словам автора поста, женщина вынашивала двойню, однако на шестом месяце беременности один из плодов замер.

Родственники утверждают, что врачи заверили пациентку в безопасности ситуации и возможности доносить второго ребенка, однако спустя несколько недель состояние женщины ухудшилось.

"Начали бить тревогу, ну малыш разлагается же, нужно спасать живого, но нет. Сначала ее отправили к дерматологу, потом лечили антибиотиками, и когда уже анализы пришли к пику, поликлиника №6 по порталу отправила ее в этот роддом. Начали брать анализы, они были реально критическими, но кесарить или как-то предотвратить дальнейшее осложнение никто не собирался три дня! Три дня они ее держали с ужасными анализами, пока мы не пожаловались в iKomek 109", – рассказала родственница пациентки.

После обращения в службу 109 женщине экстренно провели операцию. Второй ребенок появился на свет на 31-й неделе беременности с весом 1 600 граммов, но прожил всего один день.

"Второй малыш родился на 31-й неделе. Здоровый и даже плакал. Врач, делавший операцию, справился профессионально, сказал, что крепкий малыш. Но, к сожалению, он прожил всего день. Потому что сепсис. Понимаете? Сепсис! Ну конечно же сепсис будет, если держать живого и неживого ребенка столько времени вместе! Ни поликлинике, ни больнице не было дела до психического состояния бедной женщины. Мы все бегали, просили, пытались, жаловались, но в ответ – тишина и издевательское отношение от и. о. патологии этой больницы", – поделилась автор поста.

В семье считают, что к гибели младенца привела халатность и равнодушие медицинского персонала. Семья призвала Министерство здравоохранения провести тщательную проверку медучреждения.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны прокомментировали ситуацию и сообщили о начатой проверке.

"Ситуация находится на контроле управления. В настоящее время пациентка находится в послеродовом отделении, получает необходимое лечение и медицинское наблюдение. По указанному случаю проводится служебное расследование. По итогам расследования будет дана соответствующая оценка", – сообщили 29 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в УОЗ.

Ранее сообщалось, что женщина дважды потеряла детей из-за избиений мужа и его родственников.