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Общество

Предпринимателя поймали на "мясных" махинациях на 60 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 09:46 Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области украли крупные суммы денег, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 30 сентября 2026 года рассказали, что в 2021 году при участии АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур" создано совместное предприятие ТОО "Сыздык Ата".

Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его целью было развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене.

"В рамках проекта корпорация внесла в уставной капитал ТОО 151,5 млн тенге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса. По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн тенге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП "Нурай" и ИП "Абылайхан" и обналичены", – рассказали в АФМ.

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему транспортных средства.

Уголовное дело направлено в суд.

В Астане вынесли приговор руководителям и сотрудникам поликлиники. В общей сложности они украли почти 700 млн тенге, которые потратили на технику, поездку в Италию и оплату кредита.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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