Первые морозы до -6°C и снег с дождем: Казахстан встретит октябрь резким похолоданием
Фото: pixabay
Начало октября принесет в Казахстан не только дожди и сильный ветер, но и первые заметные заморозки и мокрый снег в отдельных регионах, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 1-3 октября 2026 года в Казахстане ожидается неустойчивая погода.
На большей части страны пройдут дожди, а на западе и северо-западе осадки будут идти не только в виде дождя, но и мокрого снега. В большинстве регионов усилится ветер.
Одновременно в страну придет заметное похолодание.
- На западе Казахстана температура ночью опустится до -1-6°C, а днем будет всего +3+8°C.
- На северо-западе в дневные часы температура понизится с +15+25°C до +5+15°C.
- На севере, востоке и в центральных регионах основной фон температуры составит +13+23°C.
- На юге и юго-востоке +20+25°C. В горных районах воздух прогреется до +10+15°C.
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Также метеорологи уже писали о том, что заморозки до -4°C придут в 8 областей Казахстана в ночь на 30 сентября 2026 года.
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