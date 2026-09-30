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Общество

Разгуливающий по улицам ослик переполошил алматинцев

гуляющий по Алматы осел, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:27 Фото: Threads/sviatlana_vishneuskaya
В Алматы два дня, 29-30 сентября, жители встречают бесхозного ослика, сообщает Zakon.kz.

Кадры с животным алматинцы публикуют в Threads.

Так, пользователь sviatlana_vishneuskaya 30 сентября написала:

"Вчера, с 22:00 до 1:30 ночи по адресу Толе би, дом 31 разгуливал свободно этот милый ослик без сопровождения. Если вы обладаете какой-то информацией, помогите найти хозяина".

На видео она рассказала, что они вызывали полицию, потому что опасались, что ослик может выйти на дорогу и создать аварийную ситуацию, но они не приехали.

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Животное в итоге вышло на дорогу. Утром 30 сентября появилось видео, на котором он бегал по проспекту Назарбаева.

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Также его заметили на дороге в районе пересечения улиц Сатпаева – Желтоксан.

"Он бегал в районе Достык – Джамбыла, Медеуский район, около 35 школы, на Зенкова", – рассказали также в комментариях.

Позже появилась информация, что парнокопытное забрело во двор дома по улице Достык.

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В комментариях горожане высказывают обеспокоенность за животное, желая хозяевам поскорее его найти.

Весной 2026 года в казнете завирусилось видео с "зебрами" в Алматинской области. Оказалось, что это ослов так покрасили для привлечения внимания.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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