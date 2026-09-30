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Общество

Алматы накроют дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено на 1 октября

скамейка, зонтик, Алматы, штормовое предупреждение, Казгидромет, ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:19 Фото: pixabay
В Алматы объявлено штормовое предупреждение на предстоящий четверг, 1 октября 2026 года. В связи с этим к жителям и гостям южной столицы обратились сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, сообщает Zakon.kz.

Как следует из обращения спасателей, которые ссылаются на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет":

  • В Алматы 1 октября вечером ожидаются кратковременные дожди, грозы. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В горах Иле-Алатау утром и днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

О том, какой будет погода в Алматы 1, 2 и 3 октября 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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