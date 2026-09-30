Алматы накроют дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено на 1 октября
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В Алматы объявлено штормовое предупреждение на предстоящий четверг, 1 октября 2026 года. В связи с этим к жителям и гостям южной столицы обратились сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, сообщает Zakon.kz.
Как следует из обращения спасателей, которые ссылаются на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет":
- В Алматы 1 октября вечером ожидаются кратковременные дожди, грозы. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В горах Иле-Алатау утром и днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.
О том, какой будет погода в Алматы 1, 2 и 3 октября 2026 года, можете узнать здесь.
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