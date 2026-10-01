Похолодание, снег, заморозки и +28°С: "Казгидромет" уточнил прогноз погоды на октябрь 2026 года

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются снег, заморозки и +28°С, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, октябрь прогнозируется теплым, с умеренным количеством осадков.

"В самом начале октября основной фон температуры воздуха по стране ожидается в пределах +15+25°С, затем с влиянием Северного циклона на всей территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега, усилится ветер с порывами до 15-28 м/с, в северной половине возможны низовые метели. С проникновением арктических воздушных масс не исключены туманы, гололедные явления и заморозки". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, значительно похолодает, но не надолго:

на западе, северо-западе страны ночью до -6+5°С, днем до +2+11°С;

на севере, востоке, центре ночью до -1-6°С, днем до 0+8°С;

на юге, юго-востоке республики ночью до 0+5°С, днем до +10+15°С, в горных районах ночью до -2-10°С, днем до +5+10°С.

"Во второй половине первой декады с выносом теплых воздушных масс с Центральной Азии и восточного побережья Средиземного моря дневные температуры повысятся на большей части страны до +15+20°С, на юго-западе и в южной половине до +18+28°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как следует из прогноза, в течение второй и третьей декадах октября прогнозируется колебание температурного фона:

в западных, северо-западных регионах ночью от +5+12°С до -5+5°С, днем от +18+28°С до +10+20°С;

на севере, в центре и на востоке страны ночью от +3+8°С до -1-8°С, днем от +15+23°С до +3+13°С.

в южной половине ночью от +5+10°С до -3+5°С, днем от +15+23°С до +20+30°С, в отдельные периоды температурный фон составит ночью -1-6°С, днем +10+15°С.

В целом, по данным синоптиков, в октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в Восточно-Казахстанской, в северо-восточной половине Павлодарской и области Абай. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы на большей части республики.

"Прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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