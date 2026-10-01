Стала известна судьба бегавшего по улицам Алматы ослика

В Алматы нашлись люди, которые решили спасти беспризорного ослика, переполошившего горожан, сообщает Zakon.kz.

Вечером 30 сентября 2026 года стало известно, что его забрали в приют.

"Ослика забрали в приют Zoohome! Спасибо им большое! Низкий поклон @zoohome_rezerv. Спасибо жительнице соседнего дома, которая организовала спасение! Всем, кто переживал, делал репосты и предлагал помощь – СПАСИБО!" – написала пользователь Алма в Threads.

На опубликованном ею видео животное послушно следует за человеком в грузовое авто.

Горожане в комментариях порадовались, что история завершилась благополучно для ослика. При этом некоторых возмутило, что ответственные службы так ничего за два дня и не сделали. А именно столько алматинцы наблюдали за животным, бегающим по улицам и дорогам города.