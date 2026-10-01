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Общество

Стала известна судьба бегавшего по улицам Алматы ослика

спасение ослика в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:35 Фото: Threads/alaijey
В Алматы нашлись люди, которые решили спасти беспризорного ослика, переполошившего горожан, сообщает Zakon.kz.

Вечером 30 сентября 2026 года стало известно, что его забрали в приют.

"Ослика забрали в приют Zoohome! Спасибо им большое! Низкий поклон @zoohome_rezerv. Спасибо жительнице соседнего дома, которая организовала спасение! Всем, кто переживал, делал репосты и предлагал помощь – СПАСИБО!" – написала пользователь Алма в Threads.

На опубликованном ею видео животное послушно следует за человеком в грузовое авто.

Горожане в комментариях порадовались, что история завершилась благополучно для ослика. При этом некоторых возмутило, что ответственные службы так ничего за два дня и не сделали. А именно столько алматинцы наблюдали за животным, бегающим по улицам и дорогам города.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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