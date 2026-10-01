До +28°C, но со снегом и ливнями: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на 2-4 октября

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Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды для трех мегаполисов страны. Так, со 2 по 4 октября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте пройдут дожди. Жителям столицы и вовсе нужно быть готовыми к снегу, сообщает Zakon.kz.

Астана 2 октября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

3 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.

4 октября: переменная облачность, ночью дождь, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +8...+10°С. Алматы 2 октября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-западный 5-10, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

4 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С. Шымкент 2 октября: переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С.

4 октября: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +17...+19°С. Материал по теме Первые морозы до -6°C и снег с дождем: Казахстан встретит октябрь резким похолоданием Немного ранее метеорологи Казахстана разобрали семь популярных утверждений о погоде и природных явлениях и рассказали, где правда, а где всего лишь миф.

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