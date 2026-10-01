"Пыль, шум и повреждение деревьев": аким Алматы поручил принять меры к подрядчикам

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по реализации проектов благоустройства улиц и развитию общественных пространств. Особое внимание было уделено организации работ, соблюдению сроков, требованиям безопасности и качеству выполнения проектов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

Как отметил Дархан Сатыбалды, в этом году в городе ведутся масштабные работы по благоустройству улиц и набережных, созданию новых общественных пространств, ремонту фасадов жилых домов и озеленению территорий.

По его словам, жители в целом с пониманием относятся к проводимым работам, поскольку видят необходимость обновления городской инфраструктуры. При этом вопросы вызывает то, как организованы сами строительные процессы.

"Однако у людей вызывает нарекания сам процесс организации работ: постоянная пыль, шум в ночное время, отсутствие безопасных проходов на участках проведения работ. Можно понять единичные случаи, но, как мы видим, это систематические нарушения. То есть можно сделать вывод, что работа организована неправильно", – сказал аким Алматы.

Отдельно глава города остановился на случаях повреждения деревьев во время благоустройства.

"К примеру, при замене арычных лотков и прокладке поливочных систем повреждаются корни существующих зеленых насаждений. Подобное недопустимо", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Аким Алматы поручил управлению градостроительного контроля проверить качество и сроки выполнения работ, соблюдение требований техники безопасности и организацию строительных процессов. Особое внимание поручено уделить проектам комплексного благоустройства улиц по принципу "от фасада до фасада".

Кроме того, ТОО "Eco Almaty" и полиции поручено принимать административные меры при выявлении нарушений правил благоустройства, в том числе связанных с пылью, строительным мусором и повреждением зеленых насаждений.

"Подрядчики должны нести ответственность за качество и организацию работ. Благоустройство должно улучшать городскую среду, а не создавать дополнительные проблемы для жителей и наносить ущерб существующей инфраструктуре и зеленым насаждениям. Управлениям необходимо реагировать на жалобы людей конкретными действиями, а не отписками", – отметил аким Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы по поручению акима города Дархана Сатыбалды усиливают контроль за незаконным строительством, в том числе за возведением жилья на землях, целевое назначение которых не предусматривает ИЖС, – на участках для садоводства или личного подсобного хозяйства.