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Общество

Дело Улданы Мырзуан возвращено прокурору: суд выбрал путь полной объективности

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 1 октября 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны было удовлетворено ходатайство о направлении дела прокурору, передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель потерпевшей Салимы Омаровой Нурсултан Орынбеков попросил направить уголовное дело в отношении Сауле Жубаниязовой прокурору для решения вопроса о его соединении с уголовным делом в отношении застройщика.

"Для нас важна истина. В отношении застройщика весь народ и мы видели экспертизы, поэтому считаем правильным соединить данные дела и направить прокурору для дальнейших процессуальных действий. В дальнейшем будем ходатайствовать о допросе других сотрудников госорганов", – заявил Нурсултан Орынбеков.

Судья данное ходатайство удовлетворила и постановила направить прокурору дело в отношении Сауле Жубаниязовой для решения вопроса о соединении с другим уголовным делом в отношении застройщика и иных лиц.

"Основанием послужило постановление Межрайонного следственного суда Астана от 1 октября 2026 года, в котором ранее прекращенное уголовное дело в отношении лиц, причастных к строительству дома, было отменено. Суд также учел выводы строительно-технической экспертизы о том, что причиной обрушения могла являться совокупность конструктивных дефектов и нарушения технологии строительства. Настоящее дело не может рассматриваться исключительно через оценку действий председателя ОСИ Сауле Жубаниязовой. Должна быть дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, которые могли быть причастны к возникновению аварийной ситуации", – сказала судья Меруерт Абаева.

Она добавила, что обстоятельства обрушения должны расследоваться комплексно с установлением и правой оценкой действий всех причастных лиц.

"Отдельное рассмотрение дела только в отношении Сауле Жубаниязовой суд считает преждевременным. Данным постановлением вопрос о виновности Жубаниязовой либо иных лиц не разрешен. Дело направлено прокурору для решения вопроса об объединении производств и проведении полного расследования обстоятельств произошедшей трагедии", – резюмировала судья.

Ранее судья также удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия по факту гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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