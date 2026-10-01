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Происшествия

Блогер Жанабылов оказался в суде после конфликта с супругой: чем все закончилось

Ерболат Жанабылов, блогер, суд, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В семье известных казахстанских блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой произошел семейный конфликт, дошедший до разбирательства. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны принял решение по громкому делу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, 1 октября 2026 года в закрытом судебном заседании было рассмотрено административное дело в отношении блогера Жанабылова по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений (ч. 1 ст. 73 КоАП РК).

Инцидент произошел днем ранее, 30 сентября. По материалам дела, находясь дома, блогер устроил скандал и хватал супругу за руки, чем нарушил ее спокойствие.

Доказательством по делу, помимо прочих материалов, стала видеозапись, попавшая в социальные сети.

"В судебном заседании Ж., подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, признал вину в совершении правонарушения, подтвердив все вышеописанные действия, а также намеренеие примириться с супругой, выраженное в письменном соглашении сторон о примирении, приобщенном в материалы дела", – говорится в сообщении суда.

Потерпевшая, супруга Жанабылова Эльмира Толегенова, в свою очередь пояснила, что супруг побоев ей не наносил – между ними произошла лишь словесная перепалка. Она также подтвердила, что подписала соглашение о примирении добровольно и без какого-либо давления.

Учитывая, что правонарушение было совершено впервые, отягчающих обстоятельств выявлено не было, а стороны примирились, суд принял решение прекратить производство по делу.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что между супругами произошел бытовой конфликт, при этом Эльмира Толегенова от подачи заявления в полицию отказалась.

Помимо этого, по данным полиции, 28 августа текущего года, Ерболат Жанабылов нарушил требования пробационного контроля – после 22:00 он отсутствовал по указанному им месту пребывания.

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Канат Болысбек
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