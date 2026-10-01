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Общество

Казахстанка организовала схему вывода 16 млн тенге пенсионных накоплений

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 02:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанайской области суд вынес приговор женщине, которая за вознаграждение выводила пенсионные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Как установил Мендыкаринский районный суд, с ноября 2025 года по январь 2026 года подсудимая организовала незаконный вывод денег через ИП "MARTEBE CLINIC". При этом она знала, что у предпринимателя не было лицензии на медицинскую деятельность.

По договорам с получателями единовременных пенсионных выплат им якобы оказывались медицинские услуги в клинике.

"Денежные средства поступали на расчетные счета ИП, после чего перечислялись обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам", – сообщили 1 октября 2026 года в пресс-службе суда.

Общая сумма незаконных переводов составила более 16 млн тенге.

В суде подсудимая полностью признала вину. Ей назначили 2 года ограничения свободы. Однако с учетом наличия малолетних детей исполнение наказания отсрочили на 5 лет.

Кроме того, с осужденной взыскали в доход государства 16 млн 432 тыс. тенге незаконно полученного дохода.

Приговор не вступил в законную силу.

А в Уральске вынесли приговор предпринимателю по делу о мошенничестве на 2,2 миллиона долларов США. Мужчина убедил директора одной из компаний оформить сделки по приобретению оборудования как беспроцентные займы.

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Камила Салкымбаева
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