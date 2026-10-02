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Общество

Генпрокуратура срочно обратилась к казахстанцам перед Днем учителя

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяемой в преддверии Дня учителя, сообщает Zakon.kz.

По данным зарубежных источников, злоумышленники присылают ссылки на поддельные сайты с выгодными предложениями подарков для педагогов.

"Для обмана мошенники с помощью искусственного интеллекта создают картинки несуществующих товаров, а вместо продавца покупателю отвечает чат-бот. Такие сайты похожи на настоящие магазины, но после оплаты покупатель рискует остаться без денег и подарка", – заявила пресс-служба ГП РК сегодня, 2 октября 2026 года.

Чтобы защитить себя, казахстанцев призвали:

  • не переходить по ссылкам и не звонить по номерам из подозрительных уведомлений;
  • не сообщать пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS.
  • не вносить предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца;
  • проверять информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно.

"Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию", – срочно призвали граждан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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