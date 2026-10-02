"Зловещие мертвецы или мода?": 18-летняя казахстанка дебютировала на подиуме в Париже с закрытыми глазами

28 сентября 2026 года 18-летняя казахстанская модель Асылай Болат дебютировала на Неделе моды в Париже. Для уроженки Атырау это событие стало первым выходом на французский подиум, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, внимание большинства привлек не образ коллекции, а макияж. Вместо классической косметики на веки модели нанесли специальные накладки, имитирующие широко распахнутый взгляд, в то время как сама казахстанка шла по подиуму с практически закрытыми глазами.

Пользователи Казнета также не упустили возможность потренироваться в остроумии – комментарии быстро заполнились шутками. Среди них можно найти и слова восхищения.

В больнице снимали?

Современные модели вызывают жалость и тревогу за них.

Девушка красотка, умничка. Успехов ей.

Красота – страшная сила, в прямом смысле этого слова.

Что-то с глазами у всех...

Странные модели, жутковато от просмотра. Но в любом случае очень рада за нашу соотечественницу.

Такое ощущение, что они в метро идут, утром на работу.

У меня теперь нет комплекса.

Раньше модели были иконами стиля, а сейчас – чем страшнее, тем лучше...

Понятие о красоте поменялось...

Что там за стиль такой опять в Европе? Чувство предапокалипсиса, судя по макияжу. За нашу девушку рады очень. Без такой боевой раскраски она красотка!

Видимо, сейчас чем страшнее модели, тем лучше!

Скоро роботы будут ходить по подиуму.

Дайте им покушать!

Зловещие мертвецы.

Зачем их так ужасно накрасили. Они выглядят как больные из психиатрической больницы.

Зомби атакуют.

Дети подземелья.

Как будто это кастинг на фильмы ужасов.

Зомби-апокалипсис, или мы уже старые и ничего не понимаем в моде.

С какой планеты эти модели? Фильм ужасов отдыхает.

По данным из открытых источников, Асылай Болат начала свой путь в модельном бизнесе в 14 лет в отечественном агентстве. На сегодняшний день бывшая баскетболистка сотрудничает с одним из крупнейших мировых модельных агентств IMG Models, представляя его филиалы в Париже, Милане и Лондоне. До европейского дебюта она уже успела поработать в Азии на показах Chanel и Louis Vuitton.

30 cентября 2026 года известный стилист Влад Лисовец показал необычную коллекцию японского бренда Anrealage. Одежда из линейки Skin прямо во время показа меняла цвет и узоры, создавая эффект "живого" светящегося организма.