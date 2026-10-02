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Общество

"Зловещие мертвецы или мода?": 18-летняя казахстанка дебютировала на подиуме в Париже с закрытыми глазами

модели, показ моды, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:54 Фото: pixabay
28 сентября 2026 года 18-летняя казахстанская модель Асылай Болат дебютировала на Неделе моды в Париже. Для уроженки Атырау это событие стало первым выходом на французский подиум, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, внимание большинства привлек не образ коллекции, а макияж. Вместо классической косметики на веки модели нанесли специальные накладки, имитирующие широко распахнутый взгляд, в то время как сама казахстанка шла по подиуму с практически закрытыми глазами.

Пользователи Казнета также не упустили возможность потренироваться в остроумии – комментарии быстро заполнились шутками. Среди них можно найти и слова восхищения.

  • В больнице снимали?
  • Современные модели вызывают жалость и тревогу за них.
  • Девушка красотка, умничка. Успехов ей.
  • Красота – страшная сила, в прямом смысле этого слова.
  • Что-то с глазами у всех...
  • Странные модели, жутковато от просмотра. Но в любом случае очень рада за нашу соотечественницу.
  • Такое ощущение, что они в метро идут, утром на работу.
  • У меня теперь нет комплекса.
  • Раньше модели были иконами стиля, а сейчас – чем страшнее, тем лучше...
  • Понятие о красоте поменялось...
  • Что там за стиль такой опять в Европе? Чувство предапокалипсиса, судя по макияжу. За нашу девушку рады очень. Без такой боевой раскраски она красотка!
  • Видимо, сейчас чем страшнее модели, тем лучше!
  • Скоро роботы будут ходить по подиуму.
  • Дайте им покушать!
  • Зловещие мертвецы.
  • Зачем их так ужасно накрасили. Они выглядят как больные из психиатрической больницы.
  • Зомби атакуют.
  • Дети подземелья.
  • Как будто это кастинг на фильмы ужасов.
  • Зомби-апокалипсис, или мы уже старые и ничего не понимаем в моде.
  • С какой планеты эти модели? Фильм ужасов отдыхает.

По данным из открытых источников, Асылай Болат начала свой путь в модельном бизнесе в 14 лет в отечественном агентстве. На сегодняшний день бывшая баскетболистка сотрудничает с одним из крупнейших мировых модельных агентств IMG Models, представляя его филиалы в Париже, Милане и Лондоне. До европейского дебюта она уже успела поработать в Азии на показах Chanel и Louis Vuitton.

30 cентября 2026 года известный стилист Влад Лисовец показал необычную коллекцию японского бренда Anrealage. Одежда из линейки Skin прямо во время показа меняла цвет и узоры, создавая эффект "живого" светящегося организма.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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