"Зловещие мертвецы или мода?": 18-летняя казахстанка дебютировала на подиуме в Париже с закрытыми глазами
Впрочем, внимание большинства привлек не образ коллекции, а макияж. Вместо классической косметики на веки модели нанесли специальные накладки, имитирующие широко распахнутый взгляд, в то время как сама казахстанка шла по подиуму с практически закрытыми глазами.
Пользователи Казнета также не упустили возможность потренироваться в остроумии – комментарии быстро заполнились шутками. Среди них можно найти и слова восхищения.
- В больнице снимали?
- Современные модели вызывают жалость и тревогу за них.
- Девушка красотка, умничка. Успехов ей.
- Красота – страшная сила, в прямом смысле этого слова.
- Что-то с глазами у всех...
- Странные модели, жутковато от просмотра. Но в любом случае очень рада за нашу соотечественницу.
- Такое ощущение, что они в метро идут, утром на работу.
- У меня теперь нет комплекса.
- Раньше модели были иконами стиля, а сейчас – чем страшнее, тем лучше...
- Понятие о красоте поменялось...
- Что там за стиль такой опять в Европе? Чувство предапокалипсиса, судя по макияжу. За нашу девушку рады очень. Без такой боевой раскраски она красотка!
- Видимо, сейчас чем страшнее модели, тем лучше!
- Скоро роботы будут ходить по подиуму.
- Дайте им покушать!
- Зловещие мертвецы.
- Зачем их так ужасно накрасили. Они выглядят как больные из психиатрической больницы.
- Зомби атакуют.
- Дети подземелья.
- Как будто это кастинг на фильмы ужасов.
- Зомби-апокалипсис, или мы уже старые и ничего не понимаем в моде.
- С какой планеты эти модели? Фильм ужасов отдыхает.
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