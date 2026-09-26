Мусорный полигон в Алатау возвращен государству: всплыло имя осужденного экс-акима

Мусорный полигон в Алатау возвращен в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, объявили в прокуратуре Алматинской области:

"По представлению прокуратуры Алатау в суд внесен иск о признании недействительным договора доверительного управления мусорным полигоном 34 га, заключенного с ТОО "ADC TAZA ALEM". Установлено, что указанное ТОО фактически принадлежало бывшему акиму Илийского района Карасаеву Б., осужденному приговором суда от 27 ноября 2025 года за коррупционное преступление и незаконное предпринимательство... Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области иск удовлетворен в полном объеме".

Как сообщается, в рамках договора управляющая компания обязалась привлечь инвестиции, построить завод по переработке ТБО, перечислять часть доходов в местный бюджет и создать ликвидационный фонд.

"Однако указанные обязательства не были исполнены. Фактически деятельность сводилась к складированию отходов". Прокуратура Алматинской области

В надзорном органе заявили, что ненадлежащее управление полигоном повлекло серьезные экологические последствия.

В период с 2021 по 2025 год на территории полигона зарегистрировано 6 возгораний. Наиболее масштабный пожар произошел в сентябре 2025 года, огнем было охвачено 30 га территории.

Материал по теме Стали известны подробности задержания акима Багдата Карасаева

4 сентября 2024 года стало известно, что в Алматинской области задержали акима Илийского района Багдата Карасаева. Уточнялось, что расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями.

Должность акима Илийского района он занимал с сентября 2018 года. До этого работал советником акима Алматинской области.

В декабре 2025 года стало известно, что суд назначил экс-акиму Илийского района Багдату Карасаеву 3 года и 3 месяца лишения свободы.