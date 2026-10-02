Снег, ураган и ливни: штормовой прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на 3-5 октября

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Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали детальный прогноз погоды на 3, 4 и 5 октября 2026 года по Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Астана 3 октября: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +19...+21°С.

4 октября: переменная облачность, ночью дождь, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +8...+10°С, с дальнейшим понижением.

5 октября: облачно, осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С. Алматы 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С.

5 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +12...+14°С. Материал по теме Штормовое предупреждение от ДЧС: в Алматы надвигаются сильный ветер и снег Шымкент 3 октября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +27...+29°С.

4 октября: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15...+17°С.

5 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +13...+15°С. Узнать прогноз по всей стране на эти дни можно по этой ссылке.

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