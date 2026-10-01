Штормовое предупреждение от ДЧС: в Алматы надвигаются сильный ветер и снег

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу, 2 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, в городе ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом в Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также отмечено, что в горных районах Иле Алатау, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Ночью местами ожидаются сильные осадки.

Кроме того, в горах усилится юго-западный ветер – его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

О непогоде в городе сообщали и власти. В акимате уже заявили, что коммунальные и экстренные службы подготовили дополнительные силы и технику в связи с ожидаемыми осадками.

Подробный прогноз на завтра, 2 октября, по всей стране можно прочитать по этой ссылке.