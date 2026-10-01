Штормовое предупреждение от ДЧС: в Алматы надвигаются сильный ветер и снег
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу, 2 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным специалистов, в городе ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом в Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Также отмечено, что в горных районах Иле Алатау, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
Ночью местами ожидаются сильные осадки.
Кроме того, в горах усилится юго-западный ветер – его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
О непогоде в городе сообщали и власти. В акимате уже заявили, что коммунальные и экстренные службы подготовили дополнительные силы и технику в связи с ожидаемыми осадками.
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