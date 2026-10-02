Мощный северный циклон обрушится на Казахстан: ожидаются снег, гололед, метель и резкое похолодание
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В Казахстане в ближайшие три дня ожидается резкое изменение погоды: осадки, гололед и метель. Об этом говорится в прогнозе на 3-5 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из прогноза следует, что на смену теплым осенним дням конца сентября придет резкое похолодание – по республике пройдет мощный северный циклон.
"На территории Казахстана ожидается резкое изменение погоды на холодную и ненастную: прогнозируется неустойчивый характер погоды, практически повсеместно пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере страны к концу периода в ночные часы ожидается снег, гололед, низовая метель. Лишь на юге, востоке пройдут дожди. На западе, севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, температура воздуха понизится:
ночью
- в северной половине страны – до -1-6°С,
днем
- на северо-западе, севере, в центре страны – до 0+5°С,
- на востоке – до +7+12°С,
- на юге, юго-востоке – до +10+15°С, в горных районах – до 0+5°С.
Повышение температуры воздуха ожидается на западе Казахстана до +10+18°С.
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Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.
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