#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

Мощный северный циклон обрушится на Казахстан: ожидаются снег, гололед, метель и резкое похолодание

Снег, метель, осень, пейзаж , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:10 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в ближайшие три дня ожидается резкое изменение погоды: осадки, гололед и метель. Об этом говорится в прогнозе на 3-5 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что на смену теплым осенним дням конца сентября придет резкое похолодание – по республике пройдет мощный северный циклон.

"На территории Казахстана ожидается резкое изменение погоды на холодную и ненастную: прогнозируется неустойчивый характер погоды, практически повсеместно пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере страны к концу периода в ночные часы ожидается снег, гололед, низовая метель. Лишь на юге, востоке пройдут дожди. На западе, севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, температура воздуха понизится:

ночью

  • в северной половине страны – до -1-6°С,

днем

  • на северо-западе, севере, в центре страны – до 0+5°С,
  • на востоке – до +7+12°С,
  • на юге, юго-востоке – до +10+15°С, в горных районах – до 0+5°С.

Повышение температуры воздуха ожидается на западе Казахстана до +10+18°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:10
Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
улица, фонарь, деревья, снег
15:29, 03 ноября 2025
Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон
снеговик, елка
09:31, 03 января 2026
Новый циклон обрушится на Казахстан: погода резко поменяется 3-5 января
желтый лист, заморозки
13:20, 01 сентября 2025
Резкое похолодание накроет Казахстан 2-4 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Батырхан Толеугали таеквондо
13:19, Сегодня
Таеквондо: казахстанец Батырхан Толеугали вышел в полуфинал Азиатских игр
Одна из сильнейших парниц мира вошла в историю
13:11, Сегодня
Анна Данилина и Юлия Путинцева вошли в историю казахстанского тенниса на Азиаде
Юлия Путинцева на Азиаде-2026
12:54, Сегодня
Юлия Путинцева стала двукратным призёром Азиады-2026, на этот раз в паре с Анной Данилиной
Sportskeeda спрогнозировал результат матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
12:50, Сегодня
Sportskeeda спрогнозировал результат матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: