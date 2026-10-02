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Общество

Двое водителей "выделились" на пр. аль-Фараби в Алматы и попали за решетку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:48 Фото: pexels
В Алматы на видео попала опасная езда двух автомобилей – водителей позже арестовали, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах два водителя двигаются по проспекту аль-Фараби на высокой скорости зигзагами.

"На кадрах – Toyota Camry и Geely Coolray. Водители двигались в восточном направлении, восточнее проспекта Достык, грубо нарушая Правила дорожного движения. Полицейские установили обоих участников", – сообщили 2 октября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

  • 21-летнему водителю Toyota за допущенные нарушения назначены штрафы на общую сумму 32 МРП (138 400 тенге).
  • 21-летнему водителю Geely выписаны штрафы на общую сумму 30 МРП (129 750 тенге).
"Кроме того, действия обоих водителей были квалифицированы как мелкое хулиганство. Решение суда – по 10 суток административного ареста каждому. Обе автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку", – добавили в ДП.

На 5 суток ранее в Алматы арестовали двух блогеров, которые в эфире социальной сети нецензурно выражались.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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