Автоледи оштрафовали за обращение на парковке в Семее
По информации YK-news.kz, во дворе многоэтажного дома автоледи оставила нетипичное обращение: написав краской на асфальте "Не занимайте место на парковке". При этом краска попала и на припаркованный рядом автомобиль. Владелец машины обратился с заявлением в полицию.
ДП области Абай установлено, что надпись была нанесена 25 сентября около 2:26. Записи камер видеонаблюдения показали, что нарушительницей оказалась 40-летняя жительница Семея.
За нарушение автоледи привлекли к административной ответственности – ей назначили штраф в размере 50 МРП.
Краску на асфальте женщина устранила сама.
Отметим, что с 4 октября 2026 года в Алматы изменится стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.