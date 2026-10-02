Автоледи оштрафовали за обращение на парковке в Семее

В Семее женщину оштрафовали из-за надписи на асфальте за место на парковке, сообщает Zаkon.kz.

По информации YK-news.kz, во дворе многоэтажного дома автоледи оставила нетипичное обращение: написав краской на асфальте "Не занимайте место на парковке". При этом краска попала и на припаркованный рядом автомобиль. Владелец машины обратился с заявлением в полицию.

ДП области Абай установлено, что надпись была нанесена 25 сентября около 2:26. Записи камер видеонаблюдения показали, что нарушительницей оказалась 40-летняя жительница Семея.

За нарушение автоледи привлекли к административной ответственности – ей назначили штраф в размере 50 МРП.

Краску на асфальте женщина устранила сама.

Отметим, что с 4 октября 2026 года в Алматы изменится стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.