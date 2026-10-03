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Общество

Спасатели помогли ребенку и его родителям в Конаеве

Мальчик, квартира, кровать, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 09:26 Фото: pixabay
В Конаеве ребенок остался один в запертой квартире, родители не могли к нему пройти, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что в Конаеве спасателям поступило сообщение о том, что в квартире остался ребенок 2020 года рождения.

"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру через балкон второго этажа и обеспечили безопасный доступ в квартиру. Ребенка передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался", – отметили в ведомстве.

Спасатели просят родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. Соблюдать все меры безопасности и заранее исключить ситуации, которые могут представлять угрозу для них.

Ранее в Туркестане спасатели провели необычную операцию, они помогли кошке, которая забралась слишком высоко.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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