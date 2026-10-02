Забралась слишком высоко: в Туркестане спасатели провели необычную операцию
Фото: Zakon.kz
В Туркестане спасатели МЧС сняли кошку с кондиционера, установленного на фасаде многоэтажного дома на уровне четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о животном, которое не могло самостоятельно спуститься, поступило на пульт 112. На место оперативно прибыли спасатели и установили трехколенную лестницу.
С ее помощью сотрудники МЧС аккуратно сняли кошку с высоты. Животное удалось благополучно спустить на землю.
"Для нас важна каждая жизнь", – отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что кошка сорвала попытку ограбления квартиры в Турции.
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