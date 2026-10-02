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Происшествия

Забралась слишком высоко: в Туркестане спасатели провели необычную операцию

Забралась слишком высоко: в Туркестане спасатели провели необычную операцию, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 23:36 Фото: Zakon.kz
В Туркестане спасатели МЧС сняли кошку с кондиционера, установленного на фасаде многоэтажного дома на уровне четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животном, которое не могло самостоятельно спуститься, поступило на пульт 112. На место оперативно прибыли спасатели и установили трехколенную лестницу.

С ее помощью сотрудники МЧС аккуратно сняли кошку с высоты. Животное удалось благополучно спустить на землю.


"Для нас важна каждая жизнь", – отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что кошка сорвала попытку ограбления квартиры в Турции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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