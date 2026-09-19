Хозяин обвинил пастуха в краже его скота на 30 млн тенге в Жамбылской области

В Жамбылской области владелец крестьянского хозяйства во время пересчета обнаружил нехватку 250 голов мелкого рогатого скота. В краже он заподозрил своего рабочего, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Скотокрадство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили часть похищенного скота на территории района Т. Рыскулова. После проведения процедуры опознания животных вернули законному владельцу.

"Установлено, что к краже причастен пастух, работавший в крестьянском хозяйстве. Он вступил в предварительный сговор с другими лицами и участвовал в хищении скота. Также выяснилось, что часть похищенных животных впоследствии была продана другим лицам за 800 тыс. тенге". ДП Жамбылской области

По уголовному делу задержаны трое подозреваемых. С санкции суда они арестованы сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств уголовного дела.

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