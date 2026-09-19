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Происшествия

Толпа молодых людей устроила разборки в Талдыкоргане: момент попал на видео

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 22:02 Фото: unsplash
В Талдыкоргане очевидцы сняли на видео массовые ночные разборки группы молодых людей. Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. На видеозаписи запечатлены не менее 12 человек, которые выясняют отношения, бегают во дворе и устраивают драки.

По словам очевидцев, инцидент произошел в 8-м микрорайоне города.

В Департаменте полиции области Жетысу корреспонденту Zakon.kz 19 сентября 2026 года подтвердили факт ночного конфликта и сообщили о начале официального расследования.

"Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – прокомментировали в ведомстве.

Правоохранители добавили, что по результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина травмировал студентку из-за авто на севере Казахстана.

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Канат Болысбек
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