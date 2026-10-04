Организации образования опубликовали личные данные сотен работников в открытом доступе

В Кызылординской области выявлены факты незаконного разглашения персональных данных работников в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Кызылординской области 3 октября 2026 года сообщили, что факты разглашения данных выявила Шиелийская районная прокуратура во время надзорных мероприятий. На портале государственных закупок в документах, связанных с приобретением услуг по медицинскому осмотру, в открытом доступе были размещены персональные сведения работников ряда организаций образования.

"Указанные нарушения выявлены в семи организациях образования, в результате чего были нарушены трудовые права 529 работников", – говорится в сообщении.

На основании акта прокурорского надзора сведения были удалены. Кроме того, руководители организаций образования, допустившие незаконное разглашение персональных данных, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Штрафы за утечку персональных данных казахстанцев хотят повысить в Казахстане. Об этом вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев заявил в кулуарах форума Kazhackstan.com.

