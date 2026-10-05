"Еду и одежду добывал на свалке": казахстанку лишили родительских прав
Подробности дела сегодня, 5 октября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Верховного суда РК:
"С самого рождения ребенок проживал с матерью, которая вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и превратила заброшенный дом в постоянное место пребывания посторонних лиц. Мальчик никогда не посещал школу, не умел читать и писать, а питание и одежду добывал на свалке".
Отмечается, что по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних ребенок на три месяца был помещен в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.
"Затем в 2026 году на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации и приказа управления образования мальчик был передан под опеку в детскую деревню семейного типа. Мать при этом ни разу не навестила сына, проявляя безразличие к его судьбе. На вызовы в судебные заседания ответчик также не реагировала".Пресс-служба Верховного суда РК
Согласно заключению участвовавшего в судебном разбирательстве психолога, у мальчика выявлена тяжелая психологическая травма, а эмоциональная привязанность к матери полностью утрачена.
"Ребенок испытывает панический страх перед матерью, опасаясь, что она снова заберет его жить на свалку. Мальчик признался, что ему нравится жить в детской деревне, поскольку здесь чистая постель и хорошая еда".Пресс-служба Верховного суда РК
При таких обстоятельствах суд признал доказанным факт злостного уклонения матери от выполнения родительских обязанностей и отсутствия у нее намерения изменить образ жизни.
"Мать лишена родительских прав. С нее взысканы алименты на содержание ребенка, которые подлежат перечислению на его личный депозитный счет. Интересы ребенка защищены".Пресс-служба Верховного суда РК
Как уточняется, решение суда вступило в законную силу.
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