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Общество

"Еду и одежду добывал на свалке": казахстанку лишили родительских прав

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:21 Фото: pexels
Специализированный суд по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области поддержал иск КГУ "Областная детская деревня семейного типа" в защиту прав 10-летнего мальчика, оградив его от опасных условий проживания и асоциального поведения матери, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела сегодня, 5 октября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Верховного суда РК:

"С самого рождения ребенок проживал с матерью, которая вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и превратила заброшенный дом в постоянное место пребывания посторонних лиц. Мальчик никогда не посещал школу, не умел читать и писать, а питание и одежду добывал на свалке".

Отмечается, что по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних ребенок на три месяца был помещен в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

"Затем в 2026 году на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации и приказа управления образования мальчик был передан под опеку в детскую деревню семейного типа. Мать при этом ни разу не навестила сына, проявляя безразличие к его судьбе. На вызовы в судебные заседания ответчик также не реагировала".Пресс-служба Верховного суда РК

Согласно заключению участвовавшего в судебном разбирательстве психолога, у мальчика выявлена тяжелая психологическая травма, а эмоциональная привязанность к матери полностью утрачена.

"Ребенок испытывает панический страх перед матерью, опасаясь, что она снова заберет его жить на свалку. Мальчик признался, что ему нравится жить в детской деревне, поскольку здесь чистая постель и хорошая еда".Пресс-служба Верховного суда РК

При таких обстоятельствах суд признал доказанным факт злостного уклонения матери от выполнения родительских обязанностей и отсутствия у нее намерения изменить образ жизни.

"Мать лишена родительских прав. С нее взысканы алименты на содержание ребенка, которые подлежат перечислению на его личный депозитный счет. Интересы ребенка защищены".Пресс-служба Верховного суда РК

Как уточняется, решение суда вступило в законную силу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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