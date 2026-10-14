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Общество

Осень превратила Бурабай в сказку: фотограф успел поймать атмосферные кадры

озеро, небо, деревья, облака, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:09 Фото: Instagram/dots_foto
13 октября 2026 года известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко представил широкой аудитории разноцветную фотоисторию осеннего Бурабая, сообщает Zakon.kz.

Доценко признается, что побывал в Боровом, пожалуй, в одно из самых красивых времен года – золотой осенью.

По его словам, он не планировал здесь останавливаться, проезжал мимо и заехал лишь сделать несколько снимков, но, увидев эту осеннюю красоту, понял: нужно задержаться хотя бы на пару дней.

"В это время уже нет летнего столпотворения отдыхающих и можно спокойно гулять по тропинкам, выходить к берегу, выбирать ракурсы и фотографировать. Но главное волшебство осени, конечно, не в этом".Дмитрий Доценко

Так, в октябре леса Борового одеваются в разноцветные наряды: березы, осины и ясени вспыхивают оттенками желтого, оранжевого и красного, а среди них по-прежнему зеленеют знаменитые сосны.

"На фоне голубых озер, причудливых скал и вечнозеленых крон осенние краски создают удивительные пейзажи. Кажется, будто знакомые места за несколько недель превратились в совершенно другие. От таких пейзажей хочется замереть на мгновение". Дмитрий Доценко

Комментаторы не заставили себя ждать и оставили многочисленные благодарности за возможность собственными глазами увидеть красоту одного из самых красивых уголков Казахстана.

  • Все не зря, ваши кадры бесподобны!
  • Вы не только знаток секретов фотографии и романтик, и лирик, и философ, и историк, и художник, и патриот и просто человек, влюбленный в госпожу красоту.
  • Какая красота, это все для нас, живущих на Земле, а вам спасибо за шедевры! Каждый снимок уникален!
  • Чудо, просто чудо наша планета. Я со своими -7 никогда вживую бы не увидела эту красоту, так как не вижу вдаль. А тут, как будто экран – это окно, просто наслаждение смотреть, всматриваться в каждый штрих, и чувствовать себя на мгновение там.
  • Видела вас в тот день в Боровом! Мы с подругами были на пикнике, вы прошли мимо нас. Я им говорю, это крутой фотограф из Алматы, я на него подписана. Они мне говорят, а что ты автограф не попросила?! Шестое фото сделано примерно с того места, где мы сидели.
  • Осень золотая – очей очарования. Сезон сентиментальной красоты природы. Шикарные фотографии.
  • Рядом живу, в Кокшетау, часто ездим, но ваши фото вообще превосходны.
  • Я вам благодарна за эти кадры, родилась в Боровом. Словно заново попала туда. Ностальгия. На данный момент я проживаю в другой стране. Но Казахстан у меня в сердце. Благодарю вас за вашу работу. Кадры неимоверные.

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Ранее корреспондент Zakon.kz запечатлел золотую осень в Алматы, которую многие пропускают из-за ежедневной суеты. Вдохновляющие кадры смотрите по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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