Казахстанец пять лет скрывался от правосудия за рубежом

В Астану экстрадировали казахстанца, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пять лет находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

2 октября 2026 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК и при координации Генеральной прокуратуры доставлен из-за рубежа в Астану находившийся в международном розыске гражданин Казахстана.

"Указанное лицо подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и с 2021 года скрывалось от правосудия. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор". КНБ РК

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В Туркестанской области полицейские задержали 44-летнего иностранного гражданина, который на протяжении пяти лет находился в международном розыске.