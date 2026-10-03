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События

Казахстанец пять лет скрывался от правосудия за рубежом

Задержание, КНБ, подозреваемый , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 15:05 Фото: скриншот из видео
В Астану экстрадировали казахстанца, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пять лет находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

2 октября 2026 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК и при координации Генеральной прокуратуры доставлен из-за рубежа в Астану находившийся в международном розыске гражданин Казахстана.

"Указанное лицо подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и с 2021 года скрывалось от правосудия. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор".КНБ РК

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В Туркестанской области полицейские задержали 44-летнего иностранного гражданина, который на протяжении пяти лет находился в международном розыске.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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