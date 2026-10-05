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Общество

Круглосуточное дежурство на границе и 537 допбаков: как в Казахстане борются с незаконным вывозом ГСМ

Казахстан, фуры, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:55 Фото: YouTube/mvdkontent
Сегодня, 5 октября 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) отчитались по работе по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на 48 автомобильных пунктах пропуска организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

"Особое внимание уделяется транспортным средствам, оборудованным дополнительными топливными баками. С начала года пресечено 537 фактов незаконной установки дополнительных баков общим объемом более 150 тонн".Пресс-служба МВД РК

К примеру, 2 октября в Жамбылской области выявлен гражданин сопредельного государства, который на своем грузовом авто установил без разрешения дополнительный бак на 500 литров. Мужчина привлечен к ответственности, бак демонтирован.

"Дополнительные емкости демонтируются, а водители привлекаются к административной ответственности".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве заверили, что работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов продолжается.

Ранее в МВД предоставили тревожную статистику нарушений, зарегистрированных в Казахстане за неделю. В связи с этим ведомство выступило с важным обращением к гражданам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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