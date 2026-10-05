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Общество

Пожар в центре особо опасных инфекций Алматы стал поводом для слухов в Казнете

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:16 Фото: freepik
В Казнете распространяются недостоверные сведения о пожаре, который произошел 21 сентября 2026 года в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы в тот же день заявили, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания. Горели бытовая техника и вещи на площади около 20 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали за 45 минут. Пострадавших нет.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что специализированные лаборатории в результате пожара не пострадали. Огнем не были затронуты помещения, где проводятся лабораторные работы, их герметичность не нарушена.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения инфекционных заболеваний и опасности для населения нет.

Несмотря на это некоторые аккаунты в Сети пытаются связать пожар со слухами о якобы выявленном случае чумы в России. Ранее эту информацию официально опровергли власти.

В Центре по борьбе с дезинформацией сегодня, 5 октября 2026 года, призвали пользователей не поддаваться манипуляциям и проверять информацию по официальным источникам.

Немного ранее в Минздраве сделали важное заявление о ситуации в Иркутской области России. Что говорят медики, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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