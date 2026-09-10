Пожар вспыхнул в многоэтажке в Алматы: жителей эвакуировали

В Алматы в ночь с 9 на 10 сентября 2026 года произошел пожар в микрорайоне Самал-2, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, загорелась квартира на 12-м этаже дома № 76. Пожарные эвакуировали жителей всего дома.

Для борьбы с огнем спасатели использовали автолестницу и задействовали дополнительные пожарные расчеты.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, жертв и пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.

По предварительной информации, квартиру арендовали студенты. По их словам, на потолке начали взрываться лампочки, квартиру окутал дым, после чего они выбежали на улицу.

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