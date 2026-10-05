"Казахи покорили Италию!": как казахстанка отпраздновала роскошную свадьбу на Сицилии

2 октября 2026 года путешественница из Казахстана Алия Баукенова вышла замуж на Сицилии за своего возлюбленного-итальянца, с которым познакомилась во время одной из поездок, сообщает Zakon.kz.

Тревел-блогер активно делится кадрами одного из главных событий в ее жизни.

Так, на одном из видео она показала, как выглядят гости на казахско-итальянской свадьбе.

"Казахско-итальянская свадьба – это когда дресс-код никто особо не обсуждал, но гости все поняли. Красиво, ярко, дорого-богато. Сицилия, любовь и немного Gucci" – написала Баукенова в подписи к красочному ролику.

На другом видео продемонстрировано, как важно уважать традиции друг друга.

"Две страны. Две культуры. Две традиции – в одном моменте. В Италии молодоженов осыпают рисом, желая им благополучия и изобилия. В Казахстане есть шашу – сладости, которые разбрасывают в знак радости, счастья и "сладкой" жизни. А на нашей свадьбе эти традиции встретились: рис и конфеты, Италия и Казахстан. Наверное, именно так и рождаются новые семейные традиции – когда две культуры становятся одной семьей". Алия Баукенова

Ой, камзол понравился в последнем кадре. У меня такой же. В Казахстане подарили.

Очень красивая свадьба, Алиюша! Счастья вам!

Казахи покорили Италию!

Какая красивая и легкая свадьба.

Казашки – красотки. Итальянские мужчины, не упустите.

И никто гостей не напрягает с дресс-кодом, можно лучшее выгулять.

Казахи раздают стиль!

Все нарядные, красивые и счастливые.

Наши самые стильные.

Из открытых источников известно, что Баукенова посетила уже 60 стран мира. Долгое время она путешествовала в формате "соло" (одна), делясь лайфхаками о бюджетных поездках, поиске жилья и безопасности женщин в самостоятельных турах. В прошлом она жила в Северо-Казахстанской области (село Бишкуль) и работала обычным бухгалтером в офисе. Около 6-7 лет назад она решила кардинально изменить жизнь, уволилась и полностью посвятила себя путешествиям. Помимо ведения блога, Алия выступает в роли тур-лидера – она организует авторские групповые туры по всему миру и путешествует вместе со своими подписчиками.

В начале октября стало известно о другом радостном событии: звезда Голливуда, актер и комик Джим Кэрри женился в третий раз.