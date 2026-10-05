Токаев раскрыл истину, которую важно донести до подрастающего поколения

Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде ко Дню учителя отдельно остановился на масштабных событиях, посвященных теме искусственного интеллекта, прошедших на минувшей неделе в Астане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что состоялись форум AI & Digital Bridge – 2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта с участием известных специалистов и экспертов.

"На этой площадке было отмечено, что Казахстан добился впечатляющих результатов в этой исключительно важной сфере. Однако это не повод почивать на лаврах, особенно учитывая беспрецедентно высокие темпы развития искусственного интеллекта и новых технологий. Это веление времени", – сказал глава государства.

Помимо этого, продолжил он, в столице впервые состоялся международный кинофестиваль Astana AI Film Festival, который можно назвать поистине передовым и инновационным событием.

"Именно на полях этого знакового мероприятия впервые в мире был презентован потенциал искусственного интеллекта в кинематографе. Другими словами, данный фестиваль стал подтверждением того, что эпоха традиционного кинопроизводства постепенно уходит в прошлое. Теперь кинематографисты могут создавать полноценные фильмы, не обращаясь за поддержкой к чиновникам, продюсерам и спонсорам. Именно поэтому кинофестиваль в Астане приобрел действительно глобальный характер и привлек внимание всего мирового сообщества", – выделил президент.

Вместе с тем, по его словам, в эпоху передовых технологий ни в коем случае нельзя забывать о значимости книг. В связи с этим он назвал общей задачей разъяснение ценностей культуры чтения молодому поколению.

"Есть замечательное изречение выдающегося сына казахского народа Абиша Кекилбаева: "Адамды адам еткен – кітап, адамзат еткен – кітапхана" ("Книга сделала человека человеком, а библиотека объединила людей в человечество"). Книга пробуждает в каждом из нас жажду знаний, нравственные ценности, мудрость и трудолюбие. Чтение – своеобразный духовный щит, оберегающий граждан, в первую очередь молодежь, от поверхностных суждений и бесконечного потока информации. В связи с этим в мае нынешнего года я подписал Указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации". Для его реализации Правительство до конца этого года примет соответствующую Концепцию", – проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на важность воспитания трудолюбивого, стремящегося к знаниям и постоянно развивающегося поколения.

"Мы обязаны учитывать жизненные интересы и насущные потребности детей, надежно обеспечить их защиту как в реальном мире, так и виртуальном пространстве. Но самое главное – дать подрастающему поколению то, в чем оно нуждается больше всего – широкие перспективы, реальные возможности и вдохновляющие горизонты для самореализации во взрослой жизни. Важно с ранних лет разъяснять детям простую, но фундаментальную истину: успешное будущее начинается уже со школьной скамьи – упорного труда над собой и постоянного стремления к знаниям. "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Только труд открывает дорогу к успехам и достижениям. Это закон жизни. Труд – фундамент и смысл человеческого существования. Жизнь – это не сказочный мир, полный чудес. Лишь глубокие знания и опыт могут помочь человеку на его жизненном пути. Важно донести эту простую истину до подрастающего поколения. Наша стратегическая цель – воспитать конкурентоспособное поколение созидателей, устремленное к новым вершинам. Прогресс Казахстана зависит от личного вклада каждого из нас", – подчеркнул президент.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что именно сейчас меняется мировоззрение граждан, формируется новая общественная этика.

"Чистота, трудолюбие, ответственность и взаимное уважение становятся ключевыми качествами, определяющими новый облик нашей нации. Акция "Таза Қазақстан" приобрела общенациональный масштаб. Она уже оказала положительное влияние на имидж нашей страны и, что наиболее важно, на жизнь наших соотечественников. Бережное отношение к природе и формирование высокой экологической культуры признаны в нашей стране конституционными принципами. И вы – все педагогическое сообщество страны – вносите неоценимый вклад в реализацию этого дела государственной важности. Именно у вас, школьных учителей, дети учатся быть открытыми, образованными, законопослушными и ответственными гражданами своей страны. Выражаю искреннюю признательность всем педагогам Казахстана. Уверен, что труд каждого человека, посвятившего себя преподаванию, заслуживает самого глубокого уважения", – подытожил глава государства.

Во время своего выступления он также заявил, что считает делом особой значимости всестороннюю поддержку педагогов.