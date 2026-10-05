В Казахстане могут приостановить аккаунты подростков до 16 лет на онлайн-платформах

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно механизма ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно ответу, правительством разработаны поправки в действующее законодательство, регулирующие регистрацию пользователей в возрасте до 16 лет на онлайн-платформах. В настоящее время поправки находятся на рассмотрении депутатов Курултая.

"После принятия законодательных поправок будут разработаны специальные правила подтверждения возраста пользователей онлайн-платформ (ответственные государственные органы – Министерство культуры и информации, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития). При разработке правил будут учитываться действующие механизмы онлайн-платформ, технологии идентификации с использованием искусственного интеллекта, просматриваемый контент и активность пользователя", – говорится в ответе.

В целях обеспечения качественного исполнения новых требований для введения данной нормы в действие будет предусмотрен переходный период.

Также будет рассмотрен вопрос временной приостановки действующих аккаунтов пользователей онлайн-платформ в возрасте до 16 лет.

Нормативный правовой акт будет обсуждаться совместно с представительствами онлайн-платформ, действующими на территории Республики Казахстан.

Предлагаемые подходы основаны на принципе подтверждения возраста пользователя без допуска к распространению его персональных данных. Это позволит защитить права и законные интересы детей в цифровом пространстве и сформировать безопасную цифровую среду для несовершеннолетних.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал, как могут реализовать норму об ограничении доступа в соцсети для детей младше 16 лет