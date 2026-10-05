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Общество

Около 17 тысяч детей получили психологическую помощь в Казахстане

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:45 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе центров психологической поддержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что центры созданы по поручению главы государства.

"Центры координируют деятельность психологических служб организаций образования, обеспечивают методическое сопровождение, а также консультируют учащихся и родителей", – отметил Олжас Бектенов.

По данным главы кабмина, за 8 месяцев 2026 года центры оказали консультационную и психологическую помощь 16 998 детям и 8 923 родителям, а также провели 21 тыс. методических мероприятий для педагогов-психологов.

"Таким образом, весь комплекс указанных мер направлен на защиту прав детей, раннее выявление опасных ситуаций и формирование культуры безопасного поведения в цифровой среде", – подчеркнул премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут приостановить аккаунты подростков до 16 лет на онлайн-платформах.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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