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Общество

Как в Алматы очищают арыки после дождей – видео

Алматы, дожди, коммунальные службы, очистка, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:38 Фото: Instagram/akimat_almaty
В Алматы после дождей очищают арыки и водоотводные сооружения, сообщает Zakon.kz.

Как и кто этим занимается, 5 октября 2026 года рассказали и показали в пресс-службе городского акимата:

"В связи с осадками коммунальные службы проводят очистку арычной сети, решеток и водоприемников от мусора и наносов. Основная задача – обеспечить беспрепятственный отвод воды и не допустить ее скопления на улицах".

Отмечается, что особое внимание уделяется участкам, наиболее подверженным скоплению воды. Работы продолжаются.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:38
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Ранее сообщалось, что в Алматы из-за дождей и строительства LRT рухнул асфальт. Позднее стало известно, что после осадков в одном из районов южной столицы образовалось озеро.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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