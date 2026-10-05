Снег, дожди и заморозки до −2°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 6 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Караганде осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В области Улытау ночью на севере, востоке осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу осадки, ночью временами сильные (дождь, снег). Ночью и утром в центре, горных районах туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. Ночью на западе, севере заморозки до −2°С. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью на северо-востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере порывы 15-18 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре – чрезвычайная.

В Алматинской области ночью на востоке, юго-востоке осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке, в горных районах порывы 15 м/с. Ночью на севере заморозки до −1°С. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе, севере, днем на всей территории осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке сильные осадки. Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Павлодаре днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Астане временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с.

В Кызылординской области днем на западе, севере, в центре пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере заморозки до −2°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре – высокая. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области осадки (дождь, снег), ночью на севере, востоке сильные. На западе, севере, востоке низовая метель, гололед, на западе, севере туман. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами 23-28 м/с. Днем на севере, востоке, юге порывы 15-20, на севере, востоке временами 23-28 м/с. В Кокшетау временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, в горных районах осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. На юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В области Абай ночью на юге, востоке осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке туман. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ветер южный, юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью в горах заморозки до −1°С. На севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Жамбылской области ночью на востоке, в горных районах осадки (дождь, снег), в горах туман. Ветер юго-западный, ночью в горах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью в горах заморозки до −2°С.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке туман. На юге, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области на западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер западный, северо-западный, 15-20, на юге, востоке порывы 23-28 м/с. В Петропавловске осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке, юге осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром снег, низовая метель, гололед.

Обновленный прогноз по Алматы, Астане и Шымкенту можно узнать по этой ссылке.