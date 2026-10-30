#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.71
505.8
5.63
Общество

Золото на 227 млн тенге и международный розыск: что произошло в аэропорту Шымкента

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 09:53 Фото: unsplash
Из Шымкента в Турцию иностранцы пытались незаконно вывезти золото на сотни миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности 30 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК:

"Около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн тенге конфисковали в доход государства до вынесения приговора. Решение принято по ходатайствам Главной транспортной прокуратуры. Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа".

Как сообщается, подозреваемые объявлены в международный розыск, досудебные расследования продолжаются.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 09:53
"Поднять" деньги на золоте: мошенники придумали еще один способ обмана казахстанцев

29 октября 2026 года мы писали о молодом казахстанце, который решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Оборудование для майнинга на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
10:09, 02 мая 2024
Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию
Суд Астаны вынес приговор по делу о контрабанде золота на миллиарды тенге в Турцию
13:24, 19 ноября 2024
Суд Астаны вынес приговор по делу о контрабанде золота на миллиарды тенге в Турцию
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
10:22, 06 октября 2026
Замглавы филиала "Правительство для граждан" добыл золота на 844 млн тенге и сел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фехтование
09:46, Сегодня
Сборная Казахстана по фехтованию выиграла три медали на молодёжном чемпионате Азии
Футбольные функционеры вошли в число кандидатов в маслихат Астаны
09:22, Сегодня
Футбольные функционеры вошли в число кандидатов в маслихат Астаны
&quot;Сарыарка&quot; - &quot;Алматы&quot;
08:59, Сегодня
ЧРК по хоккею: "Сарыарка" проиграла по буллитам, "Актобе" ожидаемо победил в Павлодаре
&quot;Барыс&quot;
08:17, Сегодня
КХЛ представила превью к матчу "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: