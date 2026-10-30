Золото на 227 млн тенге и международный розыск: что произошло в аэропорту Шымкента

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Из Шымкента в Турцию иностранцы пытались незаконно вывезти золото на сотни миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности 30 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК: "Около 2,8 кг золота стоимостью 227,8 млн тенге конфисковали в доход государства до вынесения приговора. Решение принято по ходатайствам Главной транспортной прокуратуры. Граждане Узбекистана пытались незаконно вывезти драгоценный металл в Турцию через аэропорт Шымкента. Чтобы скрыть золото от таможенного контроля, его частицы нанесли на внутреннюю подкладку чемоданов и упаковку багажа". Как сообщается, подозреваемые объявлены в международный розыск, досудебные расследования продолжаются. Материал по теме "Поднять" деньги на золоте: мошенники придумали еще один способ обмана казахстанцев 29 октября 2026 года мы писали о молодом казахстанце, который решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом.

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