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Общество

Казахстанец впутал мать в опасную схему с ее домом из-за 19 млн тенге

бабушка, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:33 Фото: pexels
Пожилая казахстанка едва не осталась без дома из-за сомнительного договора ее сына, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда, в 2022 году дом 70-летней жительницы Кызылорды был оформлен на имя другого человека по договору купли-продажи за 19 млн тенге.

Но сама женщина утверждала, что продавать свой дом не собиралась. По ее словам, сын взял деньги в долг, а дом был предоставлен в обеспечение займа. Из-за преклонного возраста, проблем со слухом и зрением женщина думала, что подписывает у нотариуса документы на залог, а не на продажу жилья.

В течение 3,5 лет пенсионерка продолжала жить в доме, оплачивать коммунальные услуги и не подозревала, что юридически жилье уже оформлено на другого человека.

"Покупатель обратился в суд с иском о выселении женщины и членов ее семьи. Она, в свою очередь, предъявила иск о признании договора купли-продажи дома недействительным. Суд установил, что договор купли-продажи фактически использовался как обеспечение займа. При этом суд обратил внимание на обстоятельства, не соответствующие обычной продаже жилья. Так, покупатель более 3,5 лет не претендовал на дом, не пользовался им и даже не являлся туда. Все это время женщина проживала в спорном доме вместе с семьей и самостоятельно несла бремя его содержания", – сообщили в суде 6 октября 2026 года.

Суд также установил, что 19 млн тенге действительно передал сыну женщины в долг отец покупателя. Именно в обеспечение этого займа и была оформлена оспариваемая сделка. При этом в 2023-2024 годах "покупателю" вернули 4 млн тенге.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что женщина фактически не намеревалась отчуждать свой дом, а договор купли-продажи был заключен не с целью реальной продажи жилья, а для обеспечения возврата заемных средств. В результате Кызылординский городской суд признал договор купли-продажи недействительным, восстановив жилищные права пожилой женщины. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями при оформлении сделки суд вынес частное определение в адрес руководителя Департамента юстиции. Ведомству поручено дать правовую оценку действиям частного нотариуса и устранить выявленные недостатки", – отметили в суде.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

Другой казахстанец решил обменять свою машину на строительство новой дачи. Но не получил ни дачу, ни машину обратно или деньги за нее. Он решил сам вернуть авто, за что получил срок.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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