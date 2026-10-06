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Общество

Почему услуга по онлайн-перевыпуску паспортов до сих пор недоступна

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:46 Фото: gov4c.kz
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, когда казахстанцы смогут перевыпускать паспорта в онлайн-режиме, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что еще в январе власти говорили о планах по запуску такой услуги.

"Прямо сейчас мы запуск не планируем. Потому что мы сейчас до сих пор в пилотном режиме апробируем услугу по перевыпуску удостоверений личности. То есть мы решили, что когда до полного идеала эту услугу доведем, тогда мы будем рассматривать другие виды документов, в том числе паспорта и удостоверения личности по другим подвидам. То есть сейчас у нас только по истечению срока, далее будет потенциально рассматриваться по утере, по смене фамилии, то есть другие кейсы и случаи", – отметил Ростислав Коняшкин.

Проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск удостоверения личности не выходя из дома, запущен в eGov.kz в 2025 году.

В 2026 году еще одну важную госуслугу перевели в онлайн.

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