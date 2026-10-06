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Общество

Снижение убийств на 11%: глава МВД отчитался об итогах борьбы с семейным насилием

заседание коллегии МВД, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 13:20 Фото: МВД
Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании коллегии ведомства отметил усиление мер защиты пострадавших в семейно-бытовой сфере и предупреждения повторного насилия, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что за девять месяцев к административной ответственности привлечено более 90 тысяч семейных дебоширов – на 18,4% больше, чем годом ранее. Из них 25 тысяч подвергнуты административному аресту.

Вынесено свыше 73 тысяч защитных предписаний. За нарушение предписаний и установленных судом ограничений к ответственности привлечены 20,5 тысячи человек.

"Для обеспечения безопасности в кризисных центрах размещены 4,5 тысячи женщин с детьми. Число обращений по фактам семейно-бытового насилия сократилось на 1,2 тысячи. Число уголовных правонарушений в этой сфере снизилось на 10,4%, в том числе убийств – на 11%", – озвучено на заседании.

Министр поручил сосредоточить работу подразделений на раннем предупреждении насилия, обеспечить контроль за соблюдением защитных мер и индивидуальную работу с семьями, где существует риск повторных случаев.

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На заседании также обсудили ситуацию на дорогах страны. С начала 2026 года пресечено 386 фактов опасного дрифта, 59 нарушителей арестовали. Всего на дорогах выявили 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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