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Общество

Дожди, гололед, туман и тепло до +23°С: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 7-9 октября

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, осень в Алматы, Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:02 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается в трех крупнейших мегаполисах страны в ближайшие дни. Так, с 7 по 9 октября 2026 года в Астане ожидаются гололед и дожди, в Алматы и Шымкенте будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +10...+12°С.
  • 8 октября: облачно, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.
  • 9 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.

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Отопительный сезон стартует в Астане со 2 октября

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +15...+17°С.
  • 8-9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.

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Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.
  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С.
  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.

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Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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