Дожди, гололед, туман и тепло до +23°С: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 7-9 октября

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается в трех крупнейших мегаполисах страны в ближайшие дни. Так, с 7 по 9 октября 2026 года в Астане ожидаются гололед и дожди, в Алматы и Шымкенте будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +10...+12°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +10...+12°С. 8 октября: облачно, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.

облачно, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С. 9 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С. Материал по теме Отопительный сезон стартует в Астане со 2 октября Прогноз погоды по Алматы 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +15...+17°С. 8-9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С. Материал по теме Названа дата начала отопительного сезона в Алматы Прогноз погоды по Шымкенту 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С. Материал по теме Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

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