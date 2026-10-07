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Общество

Казахстанцев, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения, предупредили об опасности

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 09:19 Фото: pexels
В Акмолинской области расследуют факты мошенничества со сдачей несуществующих квартир в аренду посредством популярных интернет-приложений. В связи с этим пресс-служба департамента полиции (ДП) региона обратилась к казахстанцам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП области установили женщину, которая, предположительно, обманывала граждан, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения.

Отмечается, что на территории Акмолинской области уже зарегистрированы три аналогичных факта.

"Поводом для начала досудебного расследования стало обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила в полицию о мошенничестве. Как установили полицейские, потерпевшая нашла на платформе... объявление о сдаче квартиры в Алматы. Предложенный вариант ее устроил, после чего она связалась с арендодателем через WhatsApp и перевела предоплату. Позже женщина обнаружила, что переписка была удалена, а человек, разместивший объявление, перестал выходить на связь. Несмотря на то, что сумма предоплаты была относительно небольшой, для потерпевшей она оказалась существенной", – рассказали в пресс-службе полиции региона.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили 31-летнюю местную жительницу, которая признала свою вину.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным эпизодам".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В связи с этим полицейские призывают граждан быть внимательными при поиске жилья в интернете.

"Не стоит переводить предоплату, не убедившись в существовании квартиры и полномочиях человека, который предлагает ее в аренду. Если вы стали жертвой аналогичного мошенничества, правоохранительные органы просят обратиться в полицию".Пресс-служба ДП Акмолинской области

6 октября 2026 года стало известно, что в Астане вынесли приговор экс-руководителю автосалона, который целый год наживался на клиентах, мечтавших о машинах из Китая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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