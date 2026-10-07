Казахстанцев, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения, предупредили об опасности
Фото: pexels
В Акмолинской области расследуют факты мошенничества со сдачей несуществующих квартир в аренду посредством популярных интернет-приложений. В связи с этим пресс-служба департамента полиции (ДП) региона обратилась к казахстанцам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Так, сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП области установили женщину, которая, предположительно, обманывала граждан, ищущих жилье в аренду через интернет-приложения.
Отмечается, что на территории Акмолинской области уже зарегистрированы три аналогичных факта.
"Поводом для начала досудебного расследования стало обращение 36-летней местной жительницы, которая сообщила в полицию о мошенничестве. Как установили полицейские, потерпевшая нашла на платформе... объявление о сдаче квартиры в Алматы. Предложенный вариант ее устроил, после чего она связалась с арендодателем через WhatsApp и перевела предоплату. Позже женщина обнаружила, что переписка была удалена, а человек, разместивший объявление, перестал выходить на связь. Несмотря на то, что сумма предоплаты была относительно небольшой, для потерпевшей она оказалась существенной", – рассказали в пресс-службе полиции региона.
В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили 31-летнюю местную жительницу, которая признала свою вину.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным эпизодам".Пресс-служба ДП Акмолинской области
В связи с этим полицейские призывают граждан быть внимательными при поиске жилья в интернете.
"Не стоит переводить предоплату, не убедившись в существовании квартиры и полномочиях человека, который предлагает ее в аренду. Если вы стали жертвой аналогичного мошенничества, правоохранительные органы просят обратиться в полицию".Пресс-служба ДП Акмолинской области
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