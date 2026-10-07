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Общество

Казахстанским музыкантам и художникам будут вручать отдельные госнаграды

Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:41 Фото: akorda.kz
Депутаты Курултая 7 октября 2026 года одобрили в первом чтении поправки в закон "О государственных наградах Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Курултая Ляззат Жылкыбаева, медаль "Шәмші Қалдаяқов" и почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі" будут вручаться гражданам, беззаветно служащим национальной культуре, в том числе внесшим значительный вклад в развитие музыкального и изобразительного искусства.

"Главное богатство страны – это граждане, верные своему делу, вносящие своим трудом вклад в развитие общества и государства. Поэтому полезный для общества труд должен быть достойно оценен со стороны государства. В последние годы в этом направлении были сделаны конкретные шаги. Один из них – включение в систему государственных наград почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". А с 2024 года начало присваиваться звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері". В дальнейшем эта тенденция нашла свое продолжение, и стали выявляться заслуженные деятели – люди труда в науке и технике, промышленности и других важных сферах общества", – сказала Жылкыбаева.

По ее мнению, эти награды способствовали признанию труда лучших специалистов в данных направлениях на государственном уровне и повышению их авторитета в обществе.

Депутат отметила, что основная цель законопроекта – признание на государственном уровне труда граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, и их поощрение.

В этих целях предлагается ввести два новых знака отличия.

Первый – медаль "Шәмші Қалдаяқов", которая будет учреждена для награждения граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства и песенного творчества, ведущих плодотворную деятельность и имеющих особые заслуги.

Второй – почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі", которое будет присваиваться деятелям, проявившим высокое профессиональное мастерство в сфере изобразительного искусства и внесшим значительный вклад в развитие отечественной художественной культуры своими лучшими произведениями.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды работникам сферы образования.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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