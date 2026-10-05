Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды работникам сферы образования
Фото: akorda.kz
В завершение торжественного мероприятия 5 октября 2026 года в Акорде за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Казахстаном ряду учителей были вручены высокие государственные награды, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомартом Токаевым были награждены следующие граждане:
орденом "Құрмет"
- Аринова Дамеш Ариновна – учитель КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) имени Бименде Амалбекова", область Ұлытау;
- Зайкенова Руда Зайкеновна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", город Алматы;
- Кайсаева Гульбану Закарияновна – ветеран сферы образования, город Астана;
- Малайдар Марта Есіркепқызы – ветеран сферы образования, Актюбинская область.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Алиев Мурат Капбарович – профессор учреждения "Esil University", город Астана;
- Аханов Давлетназар Давлетбаевич – преподаватель КГКП "Капланбекский высший аграрно-технический колледж", Туркестанская область;
- Бабаева Жибек Шамгалиевна – учитель КГУ "Общеобразовательная школа-гимназия", Мангистауская область;
- Егизбаев Нуржан Хамытбекович – учитель КГУ "Средняя школа №7", Жамбылская область;
- Жумагалиева Алмажан Жасуланқызы – учитель КГУ "Каратобинская школа-гимназия имени Кажыма Жумалиева", Западно-Казахстанская область;
- Кужахметова Алма Шаймерденовна – доцент учреждения "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави", Туркестанская область;
- Нурмахатов Галымжан Амангелдиевич – учитель КГУ "Школа-лицей №123 имени Темирбека Жургенова", Кызылординская область;
- Садыков Ахметжан Бисенгалиевич – учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа села Томарлы", Павлодарская область;
- Сыдыкбекова Батима Жаксылыковна – учитель КГУ "Школа-лицей №173", город Алматы;
- Шилов Игорь Алексеевич – старший преподаватель НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы".
медалью "Шапағат"
- Кадырова Жибек Шакеновна – руководитель КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация № 7 села Кеген", Алматинская область;
- Лысенко Александр Георгиевич – педагог КГУ "Центр технического творчества отдела образования акимата города Тараза";
- Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна – заведующая ГККП "Ясли-сад №122 "Ақ көгершін", город Шымкент;
- Тарасова Елена Михайловна – педагог КГУ "Специальная школа-интернат №3", Карагандинская область;
- Тлеулина Галия Жамалетдиновна – музыкальный руководитель ГККП "Ясли-сад "Акбота", Акмолинская область.
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" присвоено:
- Айшуаковой Кулаш Мурзабаевне – учителю КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени Нургисы Тлендиева", Атырауская область;
- Байтасовой Ботагоз Шаяхметовне – учителю КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы. Алтынсарина", Костанайская область;
- Жантлеуовой Айман Жантлеуовне – учителю КГУ "Специализированный лицей №24 имени Мухтара Арына города Талдыкоргана";
- Лахтину Михаилу Васильевичу – педагогу-хореографу КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания №8", Северо-Казахстанская область;
- Мукашевой Меруерт Козыкановне – учителю КГУ "Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей", Восточно-Казахстанская область;
- Нургалиевой Гульжан Абеновне – учителю филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы";
- Оспановой Айгуль Тулегеновне – учителю КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", область Абай;
- Рахмедьяновой Улжан Ашимовне – заместителю директора КГУ "Комплекс "Детский сад-школа-гимназия №46", город Астана;
- Тагаевой Гульмире Турдыбеккызы – учителю КГУ "Общеобразовательная школа "Бірінші мамыр", Туркестанская область;
- Тлеубаевой Каламкас Калиевне – ветерану сферы образования, Мангистауская область;
- Шотановой Эльмире Манарбековне – учителю КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация", город Алматы.
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Cтоит отметить, что во время торжественного мероприятия в Акорде Токаев раскрыл истину, которую важно донести до подрастающего поколения.
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