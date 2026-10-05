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Политика

Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды работникам сферы образования

Токаев, учителя, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:17 Фото: akorda.kz
В завершение торжественного мероприятия 5 октября 2026 года в Акорде за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Казахстаном ряду учителей были вручены высокие государственные награды, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомартом Токаевым были награждены следующие граждане:

орденом "Құрмет"

  • Аринова Дамеш Ариновна – учитель КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) имени Бименде Амалбекова", область Ұлытау;
  • Зайкенова Руда Зайкеновна – профессор НАО "Казахский национальный женский педагогический университет", город Алматы;
  • Кайсаева Гульбану Закарияновна – ветеран сферы образования, город Астана;
  • Малайдар Марта Есіркепқызы – ветеран сферы образования, Актюбинская область.

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Алиев Мурат Капбарович – профессор учреждения "Esil University", город Астана;
  • Аханов Давлетназар Давлетбаевич – преподаватель КГКП "Капланбекский высший аграрно-технический колледж", Туркестанская область;
  • Бабаева Жибек Шамгалиевна – учитель КГУ "Общеобразовательная школа-гимназия", Мангистауская область;
  • Егизбаев Нуржан Хамытбекович – учитель КГУ "Средняя школа №7", Жамбылская область;
  • Жумагалиева Алмажан Жасуланқызы – учитель КГУ "Каратобинская школа-гимназия имени Кажыма Жумалиева", Западно-Казахстанская область;
  • Кужахметова Алма Шаймерденовна – доцент учреждения "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави", Туркестанская область;
  • Нурмахатов Галымжан Амангелдиевич – учитель КГУ "Школа-лицей №123 имени Темирбека Жургенова", Кызылординская область;
  • Садыков Ахметжан Бисенгалиевич – учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа села Томарлы", Павлодарская область;
  • Сыдыкбекова Батима Жаксылыковна – учитель КГУ "Школа-лицей №173", город Алматы;
  • Шилов Игорь Алексеевич – старший преподаватель НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы".

медалью "Шапағат"

  • Кадырова Жибек Шакеновна – руководитель КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация № 7 села Кеген", Алматинская область;
  • Лысенко Александр Георгиевич – педагог КГУ "Центр технического творчества отдела образования акимата города Тараза";
  • Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна – заведующая ГККП "Ясли-сад №122 "Ақ көгершін", город Шымкент;
  • Тарасова Елена Михайловна – педагог КГУ "Специальная школа-интернат №3", Карагандинская область;
  • Тлеулина Галия Жамалетдиновна – музыкальный руководитель ГККП "Ясли-сад "Акбота", Акмолинская область.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" присвоено:

  • Айшуаковой Кулаш Мурзабаевне – учителю КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени Нургисы Тлендиева", Атырауская область;
  • Байтасовой Ботагоз Шаяхметовне – учителю КГУ "Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы. Алтынсарина", Костанайская область;
  • Жантлеуовой Айман Жантлеуовне – учителю КГУ "Специализированный лицей №24 имени Мухтара Арына города Талдыкоргана";
  • Лахтину Михаилу Васильевичу – педагогу-хореографу КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания №8", Северо-Казахстанская область;
  • Мукашевой Меруерт Козыкановне – учителю КГУ "Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей", Восточно-Казахстанская область;
  • Нургалиевой Гульжан Абеновне – учителю филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны" АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы";
  • Оспановой Айгуль Тулегеновне – учителю КГУ "Средняя школа имени Кожагелды батыра", область Абай;
  • Рахмедьяновой Улжан Ашимовне – заместителю директора КГУ "Комплекс "Детский сад-школа-гимназия №46", город Астана;
  • Тагаевой Гульмире Турдыбеккызы – учителю КГУ "Общеобразовательная школа "Бірінші мамыр", Туркестанская область;
  • Тлеубаевой Каламкас Калиевне – ветерану сферы образования, Мангистауская область;
  • Шотановой Эльмире Манарбековне – учителю КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация", город Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:17
"Учитель – ключевая фигура в жизни каждого": Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов

Cтоит отметить, что во время торжественного мероприятия в Акорде Токаев раскрыл истину, которую важно донести до подрастающего поколения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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