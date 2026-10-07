#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Общество

"Заполонили Алматы": полицейские отработки идут по определенному виду транспорта

отработка по трициклам в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:46 Фото: ДП Алматы
В Алматы идет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Трицикл", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 7 октября 2026 года рассказали, что очередной рейд прошел в Алатауском районе, в районе Центрального вещевого рынка. Полицейские проверили регистрацию трициклов, наличие необходимых документов и водительских удостоверений, а также соблюдение Правил дорожного движения (ПДД).

"Только в ходе одного рейда выявлено около 60 нарушений ПДД. Особое внимание полиция уделяет фактам управления трициклами лицами, которые никогда не получали водительского удостоверения", – сообщили в ДП.

Полиция напоминает, что трицикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а водитель – иметь соответствующее право на управление.

В конце сентября стало известно, что в Алматы спасатели, представители прокуратуры, газовой службы, акимата и волонтеры объединились в рейды в рамках масштабного комплексного профилактического мероприятия. Задача рейдов – профилактический обход домов людей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
09:18, 26 мая 2026
Масштабные полицейские отработки идут в Казахстане: раскрыта впечатляющая статистика первых дней
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
15:38, 30 января 2026
Особые меры применили к некоторым жителям Алматы в рамках полицейской отработки
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
15:14, 19 августа 2026
Полицейское усиление объявлено в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: