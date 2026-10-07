"Заполонили Алматы": полицейские отработки идут по определенному виду транспорта

В Алматы идет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Трицикл", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 7 октября 2026 года рассказали, что очередной рейд прошел в Алатауском районе, в районе Центрального вещевого рынка. Полицейские проверили регистрацию трициклов, наличие необходимых документов и водительских удостоверений, а также соблюдение Правил дорожного движения (ПДД).

"Только в ходе одного рейда выявлено около 60 нарушений ПДД. Особое внимание полиция уделяет фактам управления трициклами лицами, которые никогда не получали водительского удостоверения", – сообщили в ДП.

Полиция напоминает, что трицикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а водитель – иметь соответствующее право на управление.

В конце сентября стало известно, что в Алматы спасатели, представители прокуратуры, газовой службы, акимата и волонтеры объединились в рейды в рамках масштабного комплексного профилактического мероприятия. Задача рейдов – профилактический обход домов людей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.