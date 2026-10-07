ЖК "Три богатыря" трясло из-за демонтажа: власти Алматы остановили работы

В начале октября 2026 года жильцы знаменитого жилого комплекса "Три богатыря" в Алматы забили тревогу. Это было связано с тем, что новый собственник помещений бывшего кинотеатра "Искра" начал масштабный демонтаж для строительства скалодрома, сообщает Zakon.kz.

По данным из открытых источников, они отмечали, что уже почти месяц их дома трясет из-за того, что там работает тяжелая техника.

Сегодня, 7 октября, в пресс-службе Управления градостроительного контроля города выступили с заявлением. Специалисты подробно рассказали о проведенной внеплановой проверке нежилого помещения №142 в доме на проспекте Достык, 44.

Так, было установлено, что собственник ТОО "Жаса Девелопмент" начал реконструкцию помещения без необходимой разрешительной и проектной документации.

После чего Управление приняло административные меры.

"Собственнику выдано предписание об устранении нарушений, проведении технического обследования объекта и приостановлении строительно-монтажных работ до выполнения установленных требований", – сказано в официальной публикации.

Также есть и хорошие новости: в ходе проводившихся работ несущие конструкции здания затронуты не были, нарушения их целостности не выявлено.

Теперь возобновить работы собственник сможет только после выполнения требований предписания и оформления необходимой документации.

Легендарный ЖК "Три богатыря" – один из самых узнаваемых памятников советского модернизма в Алматы, расположенный в престижном Медеуском районе. Возведенный в 1970-1971 годах по проекту архитекторов Б. Чурляева и А. Петрова, этот комплекс стал первым высотным жилым домом в Казахстане.

Ранее мы писали, что в Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2 в Медеуском районе на улице Жангельдина. Старое здание, построенное в 1937 году, планируется заменить комплексом, соответствующим современным требованиям к медицинской инфраструктуре.